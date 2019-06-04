2019-06-04T14:54:33+03:00
Звезды

В Твери юбилей Пушкина отметят стихами, песнями и конкурсами рисунков

Праздник состоится 6 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери отметят юбилей великого поэта Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери отметят юбилей великого поэта Фото: пресс-служба администрации Твери
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Праздничные мероприятия пройдут в Твери 6 июня по случаю 220-летия со дня рождения знаменитого поэта.

С 10.00 до 12.00 часов в Городском саду у памятника А.С. Пушкину состоится торжественное мероприятие «Он был рожден для вдохновенья…». Собравшиеся возложат цветы, проведут викторины и литературно-игровые программы. Там же пройдет традиционный конкурс рисунков на асфальте по номинациям «Лучший портрет А.С. Пушкина», «Лучшая иллюстрация к произведению А.С. Пушкина», «Лучший рисунок на тему «Пушкин и Тверь».

В 10.30 состоится церемония награждения победителей городского конкурса детского рисунка «Маленькое путешествие» на тему «И сказок пушкинских страницы…».

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена, на Тверском проспекте, 5, будет организована выставка работ победителей, которую все желающие смогут посетить с 4 по 26 июня.

В 12.00 в большом выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится музыкально-поэтический фестиваль, где прозвучат стихи и романсы, посвященные великому поэту.

Кроме того, литературные часы, викторины, тематические и игровые программы, конкурсы чтецов пройдут в муниципальных ДК и районных молодежных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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