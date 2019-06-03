2019-06-03T17:43:26+03:00
Спорт

Мужчины и женщины проверят силу рук на соревнованиях по армреслингу в Твери

Состязание запланировано на 9 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери пройдут соревнования по армреслингу Фото: архив "КП"В Твери пройдут соревнования по армреслингу Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Открытое первенство Твери по армрестлингу состоится 9 июня в Парке Победы. Принять участие в нем может любой желающий, достигший возраста 18 лет.

Регистрация и взвешивание участников начнутся в 12 часов. Мужчин разделят на весовые категории: до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. Для тверичанок будут действовать особые весовые категории.

Собравшихся также ждет развлекательная программа развлекательная программа с участием тверских артистов.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, судьями на первенстве выступят профессионалы, в том числе, действующие спортсмены по армрестлингу. Победителей наградят грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области мотоциклист без прав оказался в кювете
ЛГБТ-активистам из Тверской области суд не разрешил митинговать и пикетировать
Как в Твери отметят День России
За незаконную рубку леса задержан житель Ржевского района Тверской области
В Твери столкнулись две иномарки, один человек пострадал
Жителя Москвы подозревают в нарушении общественного порядка в Тверской области
СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области
Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор
Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании
В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка
Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года
Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области
В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги