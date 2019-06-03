Мужчины и женщины проверят силу рук на соревнованиях по армреслингу в Твери

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-03T17:43:26+03:00

В Твери пройдут соревнования по армреслингу Фото: архив "КП"

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Открытое первенство Твери по армрестлингу состоится 9 июня в Парке Победы. Принять участие в нем может любой желающий, достигший возраста 18 лет.

Регистрация и взвешивание участников начнутся в 12 часов. Мужчин разделят на весовые категории: до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. Для тверичанок будут действовать особые весовые категории.

Собравшихся также ждет развлекательная программа развлекательная программа с участием тверских артистов.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, судьями на первенстве выступят профессионалы, в том числе, действующие спортсмены по армрестлингу. Победителей наградят грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU