Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор
Злоумышленник задержан
В Твери поймали квартирного вораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что в её отсутствие в квартиру проник неизвестный и похитил имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
На месте полицейские установили, что хозяйка не закрыла входную дверь в квартиру и этим воспользовался злоумышленник. Мужчина зашел в дом и забрал из кухни телевизор.
Подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Твери. За кражу чужого имущества он может отправиться в тюрьму на 6 лет.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU