Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-03T15:27:39+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что в её отсутствие в квартиру проник неизвестный и похитил имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

На месте полицейские установили, что хозяйка не закрыла входную дверь в квартиру и этим воспользовался злоумышленник. Мужчина зашел в дом и забрал из кухни телевизор.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Твери. За кражу чужого имущества он может отправиться в тюрьму на 6 лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU