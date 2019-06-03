2019-06-03T15:27:39+03:00
Происшествия

Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери поймали квартирного вораВ Твери поймали квартирного вораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что в её отсутствие в квартиру проник неизвестный и похитил имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

На месте полицейские установили, что хозяйка не закрыла входную дверь в квартиру и этим воспользовался злоумышленник. Мужчина зашел в дом и забрал из кухни телевизор.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Твери. За кражу чужого имущества он может отправиться в тюрьму на 6 лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области
Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании
В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка
Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года
Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области
В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги