2019-06-03T12:09:30+03:00
Происшествия

Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги

Пожилой мужчина задержан
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине не удастся избежать судаМужчине не удастся избежать судаФото: Анна КОЛПАКОВА
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В ночь на 3 июня, в поселке Новозавидовский произошло ЧП, которое могло привести к трагедии.

По информации "Комсомолки" пожилой местный житель подпилил вышку сотовой связи, которая не выдержав перераспределения нагрузки упала вблизи рельсов Октябрьской железной дороги.

Известно, что до происшествия мужчина на протяжении длительного времени высказывал недовольство таким соседством. В частности он жаловался, что из-за вышки сотовой связи у него не растет урожай. Пенсионер в настоящее время задержан.

В ЛО МВД России на станции Тверь ситуацию пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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