Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-03T09:51:47+03:00

В Тверской области столкнулись две иномарки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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ДТП случилось днем, 2 июня, на автодороге Кимры – Каюрово - Селищи Кимрского района Тверской области, недалеко от деревни Плешково, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

40-летняя женщина ехала на автомобиле «Киа Сид», выехала на полосу встречного движения и врезалась в иномарку «Фольксваген Поло».

59-летний водитель не смог избежать столкновения. В результате ДТП пострадали оба водителя, и пассажирка автомобиля «Фольксваген». Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU