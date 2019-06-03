Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
Авария произошла в Кимрском районе
В Тверской области столкнулись две иномаркиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ДТП случилось днем, 2 июня, на автодороге Кимры – Каюрово - Селищи Кимрского района Тверской области, недалеко от деревни Плешково, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
40-летняя женщина ехала на автомобиле «Киа Сид», выехала на полосу встречного движения и врезалась в иномарку «Фольксваген Поло».
59-летний водитель не смог избежать столкновения. В результате ДТП пострадали оба водителя, и пассажирка автомобиля «Фольксваген». Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU