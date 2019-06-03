2019-06-03T08:13:15+03:00
Общество

В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери

МУП «Тверьгорэлектро» опубликовало график плановых отключений на неделю
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери часть домов останется без светаВ Твери часть домов останется без светаФото: Мария ЛЕНЦ
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В период с 3 по 7 июня в МУП «Тверьгорэлектро» продолжат проводить плановые работы на объектах электроснабжения. В частности, электрики будут менять аварийные опоры и провода на воздушных линиях электропередач, ремонтировать трансформаторные подстанции, устанавливать шкафы учета и обрезать деревья, которые мешают проводам.

В связи с этим днем, 3 июня, без света останется несколько домов в Центральном районе Твери. С 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам: ул. Троицкая, д. 33а-37; ул. Д. Донского, д. 9-19, 10-14; ул. Достовского, д. 10-40, 9-37; пер. Трудолюбия, д. 6а-12, 13-21.

4 июня, с 9.00 до 16.00 по адресам: наб. Тьмаки, д. 1а-9; ул. Брагина, д. 4; ул. Революционная, д. 1-9, 6-16.

В течение рабочей недели отключения затронут и другие районы города.

Заволжский район – 4-5 июня, Московский – 4,6 и 7-го, Пролетарский – 5-го и 7-го июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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