Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-03T08:02:05+03:00

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Один 100 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Калининском районе 2 июня. Военный «трофей» обезвредили.

В МЧС напоминают жителям и гостям региона, что подобные находки нередки, особенно в местах и районах области, где шли ожесточенные бои.

При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и ни в коем случае не бросать снаряды в костер.

ИСТОЧНИК KP.RU