В Тверской области вновь прогнозируют усиление ветра

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-02T15:10:28+03:00

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МЧС вновь предупреждает жителей Верхневолжья об усилении ветра. В воскресенье, 2 июня, с сохранением в вечерние часы в регионе будет дуть сильный ветер, возможны отдельные порыв до 15 м/с.

Также не исключены гроза и кратковременные дожди в отдельных районах.

В связи с возникшими погодными условиями, спасатели обращаются к гражданам с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: во время порывистого ветра ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды около стен домов, под деревьями, за остановками общественного транспорта и рекламными щитами, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU