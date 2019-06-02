Пенсионерка может оказаться в тюрьме за то, что обокрала в Твери маленькую девочку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-02T14:55:03+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратился 41-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что в магазине на Октябрьском проспекте в Твери у его 10-летней дочери из кармана куртки украли мобильный телефон. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон украла одна из покупательниц магазина. Ею оказалась 66-летняя местная жительница.

Женщина во всем призналась и сообщила, что украденный телефон собиралась использовать в личных целях. За кражу она может отправиться в тюрьму на 2 года. В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU