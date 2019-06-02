2019-06-02T10:13:05+03:00
Звезды

В усадьбе Берново Тверской области отмечают День Рождения Пушкина

Праздник поэзии проводится в регионе с 1970 года
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В усадьбе Вульфов встречают гостейВ усадьбе Вульфов встречают гостейФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Традиционный Пушкинский праздник проходит в усадьбе Берново в Торжокском районе Тверской области в преддверии Дня Рождения великого поэта А.С. Пушкина (6 июня).

В этом году датой празднования стало 2 июня. По случаю 220-летнего юбилея на территории усадьбы организовано 14 различных площадок. Гости праздника смогут увидеть презентации Дома поэзии Андрея Дементьева, выставку из фондов Всероссийского Пушкинского музея в Санкт-Петербурге, послушать выступления фольклористов и музыкантов Тверской академической областной филармонии, принять участие в мастер-классах по бальным танцам, увидеть творения тверских ремесленников.

Также организованы «Детская» и «Молодежная» площадки, сцена «Пушкин fest», «Аллеи художников», ярмарка народных промыслов и многое другое.

Центральным событием праздника станет гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаем вместе». Всего на конкурс от юных чтецов Верхневолжья поступило около 50 работ. Лучшие из них представят на празднике в Берново.

Начало праздника в 10.00.

Справка «КП»:

Александр Сергеевич Пушкин часто гостил в усадьбе Вульфов в селе Берново. Именно здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области хранил наркотики у себя в квартире
Причину пожара в Калининском районе Тверской области установят следователи
В Тверской области вновь прогнозируют усиление ветра
Пенсионерка может оказаться в тюрьме за то, что обокрала в Твери маленькую девочку
В аварии с большегрузом в Тверской области пострадали 4 человека
Рекорд не побит: участники фестиваля по гидрофлаю в Тверской области не попали в Книгу рекордов Гиннесса
В Тверской области из огня спасли мужчину
Подросток оказался на окраине Твери без сопровождения взрослых по вине водителя маршрутки
Подросток утонул в реке на границе Тверской и Смоленской областей
Пьяный маршрутчик возил пассажиров в Бежецке Тверской области
Паломники отправились в XXI Волжский Крестный ход от Истока Волги в Тверской области
Во Ржеве Тверской области обокрали автомобиль местного жителя
В Тверской области обокрали квартиру жителя Кашина
Оздоровительные лагеря Тверской области принимают первую смену детей
11-летняя девочка утонула на Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области
Следователи выясняют обстоятельства ЧП на реке Торопа в Тверской области
Хоккейный клуб «Динамо» из Твери восстановят в ВХЛ