В усадьбе Берново Тверской области отмечают День Рождения Пушкина

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-02T10:13:05+03:00

Праздник поэзии проводится в регионе с 1970 года

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Традиционный Пушкинский праздник проходит в усадьбе Берново в Торжокском районе Тверской области в преддверии Дня Рождения великого поэта А.С. Пушкина (6 июня).

В этом году датой празднования стало 2 июня. По случаю 220-летнего юбилея на территории усадьбы организовано 14 различных площадок. Гости праздника смогут увидеть презентации Дома поэзии Андрея Дементьева, выставку из фондов Всероссийского Пушкинского музея в Санкт-Петербурге, послушать выступления фольклористов и музыкантов Тверской академической областной филармонии, принять участие в мастер-классах по бальным танцам, увидеть творения тверских ремесленников.

Также организованы «Детская» и «Молодежная» площадки, сцена «Пушкин fest», «Аллеи художников», ярмарка народных промыслов и многое другое.

Центральным событием праздника станет гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаем вместе». Всего на конкурс от юных чтецов Верхневолжья поступило около 50 работ. Лучшие из них представят на празднике в Берново.

Начало праздника в 10.00.

Справка «КП»:

Александр Сергеевич Пушкин часто гостил в усадьбе Вульфов в селе Берново. Именно здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

ИСТОЧНИК KP.RU