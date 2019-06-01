Хоккейный клуб «Динамо» из Твери восстановят в ВХЛ

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-01T09:10:36+03:00

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О том, что в большой хоккей возвращается фарм-клуб «Динамо» сообщил гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков 31 мая на совещании дирекции ВХЛ в Сочи.

В сезоне 2019/2020 «Динамо» (Тверь) будет располагаться в спортивном комплексе «Юбилейный».

Отметим, что в Тверской области хоккей один из самых популярных видов спорта. В настоящее время в регионе отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею, развивается женский хоккей.

В областных спортивных школах хоккеем занимаются более 1000 человек. Тренерский штат спортшкол насчитывает 31 тренера по хоккею. В регионе также создана молодежная команда «Тверичи», в которую входят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU