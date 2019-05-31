2019-05-31T17:43:48+03:00
Общество

В Тверской области на "Нашествии" будет работать палаточный городок

Инфраструктура фестиваля продолжает совершенствоваться
Альберт БОЙКОВ
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На "Нашествии" всегда веселоНа "Нашествии" всегда веселоФото: Альберт БОЙКОВ
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Организаторы "НАШЕСТВИЯ 2019" приготовили для меломанов очередной сюрприз. В этом году на фестивале в распоряжение гостей будут две палаточные гостиницы, которые будут принимать людей круглосуточно.

Больше не нужно набирать с собой баулы вещей и лишний раз переживать, ведь всё необходимое уже будет ждать вас на поле "главного приключения лета". Найти палаточные гостиницы не составит труда.

Каждая получила название в честь одного из легендарных рок-клубов: «Московская рок-лаборатория» превратилась в отель «Москва», а «Свердловский рок-клуб» - в «Свердловск» соответственно. Самые большие номера и выгодное расположение по отношению к Главной сцене фестиваля - у гостиницы «Москва» (только для владельцев билетов FAN и VIP).

Что касается палаточного отеля, то он состоит из просторных кемпинговых палаток для двух-трехместного размещения. Для гостей предусмотрено все необходимое - надувные спальные мешки и подушки, надувные матрасы, кемпинговая мебель (стол и стулья), гигиенические принадлежности и другие приятные бонусы. В палаточной гостинице «Свердловск» организаторы подготовят четырехместные двухслойные палатки (240х205х120 см), которые будут оборудованы четырьмя спальными мешками и туристическими ковриками. Кстати, для комфортного пребывания гостей фестиваля на площадях одноименных городков, где находятся гостиницы, будут функционировать платные душевые, а также производится уборка мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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