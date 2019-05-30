В Тверской области пчелы заболели варроатозом

СЕГОДНЯ 20:35 2019-05-30T20:35:36+03:00

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Возбудителей опасного заболевания пчел – варроатоза – специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, обнаружили в образце подмора пчел. Биоматериал был доставлен с пасеки Зубцовского района.

Как уточняют специалисты, варроатоз пчел – это тяжело протекающее заболевание насекомых на стадии личинки, куколки и имаго, вызываемое клещом Varroa jacobsoni.

Болезнь очень заразная и способна заразить пасеки, находящихся в радиусе 15 километров.

- На ранней стадии она практически никак не проявляет себя, и пчеловод, сам того не ведая, выполняя обычные работы на пасеке, например, переставляя рамки с одного улья в другой, способствует быстрому распространению болезни, - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

На поздней стадии варроатоза пчелы умирают. Бороться с заразой можно с помощью растительных и химических препаратов, зоотехническими методами или с помощью термокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU