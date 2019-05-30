Жительница Тверской области надеется, что её выселят из аварийного дома

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-30T17:34:54+03:00

В этом случае она может рассчитывать на другое жилье

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Прокуратура Селижаровского района Тверской области начала проверку после обращения местной жительницы.

Женщина пожаловалась, что её никак не ставят в очередь для получения жилья, хотя дом, в котором она живет, признан аварийным. Квартира находящаяся в многоквартирном доме в селе Селище не приватизирована, в муниципальной собственности не находится, а также не относится к бесхозяйным объектам недвижимости.

В данном жилом помещения заявительница зарегистрирована и живет более 35 лет. Однако согласно закону, уже по истечении 15 лет она имеет право собственности на это имущество, в том числе и безхозяйное. Оформление квартиры в собственность позволит женщине ей при расселении получить иное жилье.

Прокуратура Тверской области от имени женщины подала в суд исковое заявление, который признал требование законным и удовлетворил его. Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU