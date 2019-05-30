2019-05-30T17:56:41+03:00
Происшествия

Полицейские поймали двух автоугонщиков в Твери

Мужчины промышляли кражей иномарок
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух мужчин поймали на угоне иномаркиДвух мужчин поймали на угоне иномаркиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о похищении транспортного средства в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился владелец иномарки. Мужчина сообщил, что оставил машину на парковочной площадке во дворе дома на улице 15-лет Октября, откуда она и пропала. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Полицейские проверили места возможного отстоя транспортного средства – гаражные массивы, близлежащие лесопосадки, отрабатывались пункты приема металлолома, в т.ч. и в других регионах.

В результате проделанной работы оперативники установили нескольких подозреваемых. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых жителей Тверской области в возрасте 37 и 41 года. Мужчин задержали при очередной попытке угона транспортного средства в Московском районе Твери.

Для осуществления своего замысла они использовали специальные электронные устройства. Из их квартиры изъяты мобильные телефоны, сим-карты, несколько комплектов госзнаков, инструменты для изменения номерных агрегатов и подавитель GPS-сигнала.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,3 млн. рублей.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона и других областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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