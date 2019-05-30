Жительница Тверской области нашла и приютила аиста с перебитым крылом
Несколько дней назад около деревни Селище Лихославльского района жительница Тверской области Светлана Макарова нашла раненого аиста. У птицы оказалось сильно изувечено крыло.
По словам местных жителей, птица ходила по полю в течение двух недель. Девушка забрала птицу к себе и стала искать пути спасения пернатого.
В тверских ветклиниках помочь отказались, но сотрудники питомника в Смоленской области согласились взять птицу на постоянное проживание, после того как ему сделают операцию.
- Мы договорились, что операцию ему сделают в городе Белый, там подлечат, а потом уже сотрудница "Дома аиста" за ним приедет, - рассказала ТИА Светлана Макарова. - Удалось найти и перевозчика, который 30 мая отвезёт птицу в Тверь, откуда инспектор Минприроды его доставит в Белый.
ИСТОЧНИК KP.RU