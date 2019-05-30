2019-05-30T14:36:59+03:00
Общество

Жительница Тверской области нашла и приютила аиста с перебитым крылом

Птицу прооперируют и отвезут в «Дом птицы» в Смоленскую область
Ольга ТРОФИМОВА
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Раненого аиста прооперируют и отвезут в "Дом птицы" Фото: ТИА. Светлана МакароваРаненого аиста прооперируют и отвезут в "Дом птицы" Фото: ТИА. Светлана Макарова
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Несколько дней назад около деревни Селище Лихославльского района жительница Тверской области Светлана Макарова нашла раненого аиста. У птицы оказалось сильно изувечено крыло.

По словам местных жителей, птица ходила по полю в течение двух недель. Девушка забрала птицу к себе и стала искать пути спасения пернатого.

В тверских ветклиниках помочь отказались, но сотрудники питомника в Смоленской области согласились взять птицу на постоянное проживание, после того как ему сделают операцию.

- Мы договорились, что операцию ему сделают в городе Белый, там подлечат, а потом уже сотрудница "Дома аиста" за ним приедет, - рассказала ТИА Светлана Макарова. - Удалось найти и перевозчика, который 30 мая отвезёт птицу в Тверь, откуда инспектор Минприроды его доставит в Белый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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