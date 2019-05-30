2019-05-30T12:35:11+03:00
Общество

В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы

Движение транспорта не затруднено
Ольга ТРОФИМОВА
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Светофоры в Заволжье скоро обещают починить Фото: Елена ДегтярёваСветофоры в Заволжье скоро обещают починить Фото: Елена Дегтярёва
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О том, что в Заволжском районе Твери на участке от Горбатого моста до Петербургской заставы отключились светофоры, "Комсомолке" рассказали очевидцы.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, обслуживающая организация составляет акты недостатков на данном участке и в скором времени приступит к ремонту светофоров.

По словам автомобилистов, движение транспорта на Петербургском шоссе не затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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