В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-30T12:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в Заволжском районе Твери на участке от Горбатого моста до Петербургской заставы отключились светофоры, "Комсомолке" рассказали очевидцы.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, обслуживающая организация составляет акты недостатков на данном участке и в скором времени приступит к ремонту светофоров.

По словам автомобилистов, движение транспорта на Петербургском шоссе не затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU