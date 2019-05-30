В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы
Движение транспорта не затруднено
Светофоры в Заволжье скоро обещают починить Фото: Елена Дегтярёва
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О том, что в Заволжском районе Твери на участке от Горбатого моста до Петербургской заставы отключились светофоры, "Комсомолке" рассказали очевидцы.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, обслуживающая организация составляет акты недостатков на данном участке и в скором времени приступит к ремонту светофоров.
По словам автомобилистов, движение транспорта на Петербургском шоссе не затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU