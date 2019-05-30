В Тверской области мотоциклист и его пассажир оказались в больнице в результате ДТП

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-30T11:44:37+03:00

В аварии с мотоциклом пострадали два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось вечером, 29 мая, на перекрестке ул. Талдомское шоссе и Транспортная в Кимрах Тверской области, сообщили в ГИБДД.

49-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мотоцикле, не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, опрокинулся и наехал на стоящий автомобиль «Хендэ IX35».

В результате ДТП водитель мотоцикла и 49-летний пассажир мотоцикла, который ехал без шлема, с полученными травмами доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU