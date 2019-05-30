В Тверской области два человека погибли в лобовом столкновении иномарки с самосвалом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-30T09:46:13+03:00

В лобовом столкновении погибли два человека Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась 29 мая, около 13.50 на 114 км автодороги Торжок-Осташков в Осташковском районе Тверской области.

69-летний водитель "Рено Логан" ехал со стороны Кувшиново в направлении Осташкова, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль САЗ 3507.

В результате столкновения водитель иномарки и 68-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

46-летний водитель самосвала не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU