2019-05-30T08:36:23+03:00
Происшествия

На проселочной дороге в Тверской области столкнулись мотоцикл и мопед

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии с мотоциклом пострадала женщинаВ аварии с мотоциклом пострадала женщинаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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ДТП произошло вечером, 29 мая, на 2 км дороги Земцы – Ущаны в Нелидовском районе. Грунтовую дорогу не смогли поделить мотоцикл и мопед.

Как уточняют в региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель мотоцикла "Минск" был пьян, не имел документов на управление транспортом и ехал без шлема.

В результате столкновения пострадала 49-летняя женщина-водитель мопеда. Она также ехала без шлема. С травмами ее доставили в больницу.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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