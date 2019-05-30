На проселочной дороге в Тверской области столкнулись мотоцикл и мопед
Есть пострадавший
В аварии с мотоциклом пострадала женщинаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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ДТП произошло вечером, 29 мая, на 2 км дороги Земцы – Ущаны в Нелидовском районе. Грунтовую дорогу не смогли поделить мотоцикл и мопед.
Как уточняют в региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель мотоцикла "Минск" был пьян, не имел документов на управление транспортом и ехал без шлема.
В результате столкновения пострадала 49-летняя женщина-водитель мопеда. Она также ехала без шлема. С травмами ее доставили в больницу.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU