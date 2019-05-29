2019-05-29T20:55:58+03:00
Общество

О вреде курения расскажут жителям Твери

Антитабачные мероприятия организуют в городе в честь Всемирного дня без табака
Виктория ТУШКОВА
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31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табакаФото: Евгения ГУСЕВА
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31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака.

30 мая на улице Трёхсвятской, возле торгового центра «Олимп», студенты Тверского медицинского колледжа совместно со специалистами регионального Центра медицинской профилактики проведут информационно-просветительскую акцию о вреде курения - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области. Мероприятие продлится с 14.00 до 15.00.

31 мая запланирована пресс-конференция, в которой примут участие заведующая отделом организационно-методического обеспечения профилактической работы Центра медицинской профилактики тверской области Елена Низова, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Тверской области Алла Соловьёва, заместитель главного врача Тверского онкологического диспансера Инна Румянцева и заместитель главного врача областного наркологического диспансера Вадим Кочегуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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