Житель Тверской области арестован по подозрению в убийстве матери
Следствие установило, что 24 мая текущего года 32-летний житель Вышнего Волочка и его 55-летняя мать находились у себя дома на ул. Санитарной в Вышнем Волочке. На почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину, а потом ударил ножом в спину.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Следователи следственного отдела СКР и сотрудники регионального МВД в тот же день арестовали злоумышленника.
Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве матери. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU