Житель Тверской области арестован по подозрению в убийстве матери

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-29T20:13:56+03:00

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Следствие установило, что 24 мая текущего года 32-летний житель Вышнего Волочка и его 55-летняя мать находились у себя дома на ул. Санитарной в Вышнем Волочке. На почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину, а потом ударил ножом в спину.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи следственного отдела СКР и сотрудники регионального МВД в тот же день арестовали злоумышленника.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве матери. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU