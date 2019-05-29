Смоленский драматический театр привезет в Тверь три лучших спектакля

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-29T17:15:27+03:00

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С 19 по 21 июня в Тверском театре драмы пройдут гастроли Смоленского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Гости приедут в рамках проекта «Всероссийский театральный марафон», который проходит в Год театра.

19 июня в 18:30 на большой сцене представят спектакль "Хитроумная влюбленная" по пьесе Лопе де Вега режиссёра Алины Сорокиной. В одной из самых ярких «комедий плаща и шпаги» драматурга эпохи Возрождения есть все: интриги, предательство, страсть, неравный брак, ревность и любовь. И всё это обличено в форму яркого испанского праздника с корридой, состязаниями, танцами, песнями…

20 июня в 18:30 зрителей ждет лирическая комедия "Весы" по произведению Евгения Гришковца. Режиссёр постановки – заслуженный артист России Игорь Голубев. Эту пьесу театр позиционирует как произведение «для всех».

Ночью в родильном отделении четверо мужчин ждут появления на свет детей. Но история наполнена множеством сюжетных линий – взаимоотношения родственников, настоящая любовь и крепкая мужская дружба… Много комичного и трогательного.

21 июня в 18:30 на большой сцене – любовная история "Верная жена" по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев.

В крепкой семье жена – образцовая хозяйка и прекрасная мать, а муж – приятный джентльмен, успешный хирург и хороший семьянин. Однако есть «страшная тайна» об изменах мужа, о которой знает весь Лондон.

Билеты - в кассе Тверского театра драмы.

20 июня в 18:30 зрителей ждет лирическая комедия "Весы". Фото: ТАТД

21 июня в 18:30 на большой сцене – любовная история "Верная жена". Фото: ТАТД

ИСТОЧНИК KP.RU