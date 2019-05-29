Пенсионерка без водительских прав перевернулась на скутере в Тверской области
Женщину доставили в больницу
Пенсионерка упала со скутера и оказалась в больницеФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером, 28 мая, на ул. Октябрьская у дома №48, в Кувшиново.
69-летняя женщина ехала на скутере "СКИФ-50", при повороте налево не справилась с управлением и опрокинулась, пояснили в областной Госавтоинспекции.
Водительского удостоверения на право управления транспортным средством у пенсионерки нет. Женщина ехала в застегнутом мотошлеме.
С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU