Пенсионерка без водительских прав перевернулась на скутере в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-29T13:28:59+03:00

Пенсионерка упала со скутера и оказалась в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

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ДТП произошло вечером, 28 мая, на ул. Октябрьская у дома №48, в Кувшиново.

69-летняя женщина ехала на скутере "СКИФ-50", при повороте налево не справилась с управлением и опрокинулась, пояснили в областной Госавтоинспекции.

Водительского удостоверения на право управления транспортным средством у пенсионерки нет. Женщина ехала в застегнутом мотошлеме.

С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU