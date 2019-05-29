За кражу мобильного телефона жительница Твери может угодить в тюрьму
С заявлением в полицию обратился 31-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома с малознакомой женщиной. Когда мужчина уснул, гостья взяла оставленный на столе телефон хозяина квартиры и ушла.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленницы были установлены.
Ею оказалась ранее судимая, безработная 28-летняя жительница Твери. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что похищенный телефон она продала, а деньги потратила.
По статье "Кража" ей грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU