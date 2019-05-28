Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-28T17:11:11+03:00

Участниками донорского движения в Тверской области в прошлом году стали почти 7000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в 2019 году почти 5 тысяч человек, награждённых знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты — сообщает Министерство соцзащиты региона. На финансирование выплат выделено более 74,3 млн рублей.

Заготовка и переработка крови и её компонентов в Тверской области проводится региональной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. Этим также занимаются два отделения переливания крови, входящие в состав областной больницы и Кашинской центральной районной больницы.

За прошлый год всеми подразделениями региона было заготовлено около 8000 литров цельной крови, а участниками донорского движения стали почти 7000 человек, причём четверть из них – впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU