2019-05-28T17:11:11+03:00
Общество

Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области

Ежегодная выплата полагается почётным донорам России и СССР
Виктория ТУШКОВА
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Участниками донорского движения в Тверской области в прошлом году стали почти 7000 человекУчастниками донорского движения в Тверской области в прошлом году стали почти 7000 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области в 2019 году почти 5 тысяч человек, награждённых знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты — сообщает Министерство соцзащиты региона. На финансирование выплат выделено более 74,3 млн рублей.

Заготовка и переработка крови и её компонентов в Тверской области проводится региональной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. Этим также занимаются два отделения переливания крови, входящие в состав областной больницы и Кашинской центральной районной больницы.

За прошлый год всеми подразделениями региона было заготовлено около 8000 литров цельной крови, а участниками донорского движения стали почти 7000 человек, причём четверть из них – впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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