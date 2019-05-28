2019-05-28T16:45:17+03:00
Общество

Об опасных комарах предупреждают специалисты жителей Тверской области, отправляющихся в жаркие страны

Уточните эпидемическую ситуацию в стране, куда вы планируете ехать отдыхать
Виктория ТУШКОВА
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В случае необходимости поехать в эпидемически неблагополучную страну, защищайтесь от комаровВ случае необходимости поехать в эпидемически неблагополучную страну, защищайтесь от комаровФото: Сирень БАБАЕВА
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В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекции, передающиеся комарами - предупреждает региональный Роспотребнадзор. Среди них жёлтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья, Зика и др.

Специалисты дают рекомендации о том, как отдохнуть в жаркой стране и не получить проблем со здоровьем:

- уточните в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране, куда вы хотите поехать;

- в случае необходимости поехать в эпидемически неблагополучную страну, соблюдайте меры предосторожности: используйте защиту от комаров, избегайте заболоченных мест, не открывайте окна в гостинице, если они не оборудованы сеткой;

- если вы обнаружите укус, странные высыпания или другие кожные появления, немедленно обратитесь к врачу;

- в случае ухудшения здоровья по возвращении, обязательно сообщите врачу о месте вашего путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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