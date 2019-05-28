Об опасных комарах предупреждают специалисты жителей Тверской области, отправляющихся в жаркие страны
В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекции, передающиеся комарами - предупреждает региональный Роспотребнадзор. Среди них жёлтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья, Зика и др.
Специалисты дают рекомендации о том, как отдохнуть в жаркой стране и не получить проблем со здоровьем:
- уточните в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране, куда вы хотите поехать;
- в случае необходимости поехать в эпидемически неблагополучную страну, соблюдайте меры предосторожности: используйте защиту от комаров, избегайте заболоченных мест, не открывайте окна в гостинице, если они не оборудованы сеткой;
- если вы обнаружите укус, странные высыпания или другие кожные появления, немедленно обратитесь к врачу;
- в случае ухудшения здоровья по возвращении, обязательно сообщите врачу о месте вашего путешествия.
ИСТОЧНИК KP.RU