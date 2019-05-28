В Твери 11-летний велосипедист оказался под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-28T13:15:59+03:00

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Авария произошла вечером, 27 мая, на ул. Громова, в районе д. 12, в Твери.

37-летняя женщина-водитель ехала за рулем автомобиля «Пежо 408» по дворовой территории и совершила наезд на 11-летнего мальчика-велосипедиста, который ехал по двору, уточнили в региональной Госавтоиспекции.

По факту ДТП назначено административное расследование.

Юный велосипедист госпитализирован в хирургическое отделение Детской областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU