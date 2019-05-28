В Твери 11-летний велосипедист оказался под колесами иномарки
Мальчик доставлен в больницу
Юный велосипедист доставлен в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла вечером, 27 мая, на ул. Громова, в районе д. 12, в Твери.
37-летняя женщина-водитель ехала за рулем автомобиля «Пежо 408» по дворовой территории и совершила наезд на 11-летнего мальчика-велосипедиста, который ехал по двору, уточнили в региональной Госавтоиспекции.
По факту ДТП назначено административное расследование.
Юный велосипедист госпитализирован в хирургическое отделение Детской областной клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU