Жительница Тверской области сядет в тюрьму за то, что ударила ножом своего собутыльника

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-28T12:53:59+03:00

Женщина отправится в тюрьму за то, что ударила собутыльника ножом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Но, как это произошло, женщина не помнит

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За причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием оружия, 55-летняя жительница Пеновского района Тверской области отправится в тюрьму на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что женщина выпивала в компании и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в спину одного из собутыльников. Мотивом преступления явилась внезапно возникшая личная неприязнь к мужчине. Однако, как выяснилось, обстоятельств произошедшего подсудимая не помнит.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства. Суд принял во внимание возраст подсудимой, состояние здоровье и признание ею вины. Женщина во всем раскаялась.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU