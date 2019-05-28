Жительница Тверской области сядет в тюрьму за то, что ударила ножом своего собутыльника
За причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием оружия, 55-летняя жительница Пеновского района Тверской области отправится в тюрьму на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что женщина выпивала в компании и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в спину одного из собутыльников. Мотивом преступления явилась внезапно возникшая личная неприязнь к мужчине. Однако, как выяснилось, обстоятельств произошедшего подсудимая не помнит.
Уголовное дело рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства. Суд принял во внимание возраст подсудимой, состояние здоровье и признание ею вины. Женщина во всем раскаялась.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU