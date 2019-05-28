Из Баку до Твери теперь можно доехать на автобусе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-28T08:52:05+03:00

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С сегодняшнего дня, 28 мая, из Азербайджана начинает курсировать новый рейсовый автобус «Баку-Тверь-Баку».

Первый рейс отправится из Баку в Тверь в 13 часов. Билет в одну сторону будет стоить 100 манат.

- Обратный рейс будет осуществляться в те же дни, в 13.00 по местному времени, - говорится в сообщении бакинского Международного автовокзального комплекса.

Малыши до 5 лет смогут ездить на автобусе бесплатно (без предоставления отдельного места). Детям в возрасте от 5 до 10 лет билет обойдется в полцены. По желанию пассажиров, билеты для детей в возрасте до 5 лет можно будет приобрести за 50% полной стоимости.

«Автобусы будут проходить через российские города Ростов, Воронеж, Тулу, Москву. Пассажиры на протяжении пути будут обеспечены чаем и кофе», - цитирует сообщение abc.az.

Россиянам билет на автобус обойдется в 3800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU