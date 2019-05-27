2019-05-27T20:54:05+03:00
Звезды

К 220-летию со дня рождения Пушкина литературный вечер "Сон Татьяны" состоится в Твери

Выступит Лёша Зинатулин
Виктория ТУШКОВА
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Вечер пройдёт 8 июня в Славянском зале "Горьковки"Вечер пройдёт 8 июня в Славянском зале "Горьковки"Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Сон Татьяны» - литературный пушкинский вечер, посвящённый 220-летию со дня рождения великого поэта, состоится 8 июня в 16:00 в Славянском зале Тверской областной библиотеки имени Горького.

- В 1909 году в Твери в типолитографии Родионова вышла десятикопеечная брошюра «Тайна поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин»». Её автор, Семён Григорьевич Москаленко-Судиенко, стал одним из первых толкователей загадочного сна Татьяны Лариной и предпринял попытку его символической расшифровки, - рассказывает сайт библиотеки.

Лёша Зинатулин, который подготовил вечер, познакомит читателей с этим уникальным изданием и прочитает пятую главу великого романа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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