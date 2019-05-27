Покупать овощи-фрукты в проверенных местах и не доверять продавцам нитратометров призывают жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-27T20:20:51+03:00

Весна и лето - время есть овощи и фрукты, главное, чтобы они были полезными Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Тверской области рекомендует потребителям покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли и обращать внимание на их внешний вид и условия хранения. При необходимости можно спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.

С сезоном урожая в интернете активизировались продавцы различных портативных устройств и экотестеров. Потребителям навязывается покупка таких устройств, которые недёшевы (средняя цена от 5 до 8 тысяч рублей). Продавцы убеждают, что приборы, якобы, способны определить наличие и количество нитратов в овощах и фруктах. При этом в рекламных аннотациях не указывается, что данные приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, а сопроводительные документы на них зачастую выданы с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU