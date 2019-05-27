Молодой мужчина обокрал пенсионера в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-27T15:42:45+03:00

За кражу мужчина может сесть в тюрьму на 6 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

С заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Осташковский» обратился 69-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что в его отсутствие из дома, где он живет, было похищено имущество.

Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, сломав замок на входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Осташкова.

Мужчина во всем признался. За кражу чужого имущества он может сесть в тюрьму на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU