Молодой мужчина обокрал пенсионера в Тверской области
Инцидент произошел в Осташкове
За кражу мужчина может сесть в тюрьму на 6 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Осташковский» обратился 69-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что в его отсутствие из дома, где он живет, было похищено имущество.
Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, сломав замок на входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Осташкова.
Мужчина во всем признался. За кражу чужого имущества он может сесть в тюрьму на 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU