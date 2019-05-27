2019-05-27T09:40:40+03:00
Общество

На городском пляже в Твери жители зажгли более 500 свечей в память о пропавших детях

Большие незабудки осветили набережную 25 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери большие незабудки осветили набережную Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьВ Твери большие незабудки осветили набережную Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Памятная акция "Освети дорогу домой" прошла в Твери 25 мая. Именно этот день в календаре отмечен как памятная дата – Международный день пропавших детей.

В акции приняли участие волонтеры ВПСО «Сова», жители города и все, кому небезразлична судьба пропавших детей. Собравшиеся выложили более чем из 500 свечей незабудки, как символ того, что нельзя забывать о том, что пропадают дети.

- Когда некоторые свечи стали гаснуть, случайные люди подходили и зажигали их вновь и вновь, - отмечают организаторы акции. – Они не давали погаснуть нашей незабудке. И пусть так будет и впредь.

Отметим, ежегодно в регионе пропадают сотни детей. По официальной статистике, только за 4 месяца 2019 года в следственном управлении по Тверской области зарегистрировано 132 сообщения о преступлениях по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних.

К счастью, большинство из них благополучно находят силами следователей, спасателей, волонтеров и полицейских, но есть и такие, которые уже никогда не вернутся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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