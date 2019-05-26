В Твери состоится онлайн встреча с известным российским документалистом и тележурналистом Игорем Прокопенко

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-26T18:28:30+03:00

Игорь Прокопенко будет беседовать с читателями в режиме онлайн. Фото: tverlib.ru

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Онлайн встреча с Игорем Прокопенко пойдёт в рамках проекта "#ЛитМост", который поддерживает Тверская областная библиотека имени Горького.

Из зала московской библиотеки Игорь Прокопенко выйдет на связь с читателями со всей страны, в том числе и Твери, и представит свои последние книги: «Путин – Трамп. О чем не знают в госдепартаменте?», «8 пророчеств Стивена Хокинга» и «Что скрывают врачи? Главные секреты женской красоты и здоровья» - сообщает "Горьковка". Игорь Прокопенко также ответит на все вопросы читателей.

Встреча состоится 30 мая в 14.00 в Деловом информационном центре библиотеки.

СПРАВКА КП

Игорь Прокопенко - документалист, тележурналист, телеведущий. Семикратный лауреат премии ТЭФИ за журналистские расследования. Работает заместителем генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ». Пишет книги в жанре документального расследования на различные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU