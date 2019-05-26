2019-05-26T18:28:30+03:00
Звезды

В Твери состоится онлайн встреча с известным российским документалистом и тележурналистом Игорем Прокопенко

Журналист ответит на вопросы читателей и зрителей
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Игорь Прокопенко будет беседовать с читателями в режиме онлайн. Фото: tverlib.ruИгорь Прокопенко будет беседовать с читателями в режиме онлайн. Фото: tverlib.ru
Изменить размер текста:

Онлайн встреча с Игорем Прокопенко пойдёт в рамках проекта "#ЛитМост", который поддерживает Тверская областная библиотека имени Горького.

Из зала московской библиотеки Игорь Прокопенко выйдет на связь с читателями со всей страны, в том числе и Твери, и представит свои последние книги: «Путин – Трамп. О чем не знают в госдепартаменте?», «8 пророчеств Стивена Хокинга» и «Что скрывают врачи? Главные секреты женской красоты и здоровья» - сообщает "Горьковка". Игорь Прокопенко также ответит на все вопросы читателей.

Встреча состоится 30 мая в 14.00 в Деловом информационном центре библиотеки.

СПРАВКА КП

Игорь Прокопенко - документалист, тележурналист, телеведущий. Семикратный лауреат премии ТЭФИ за журналистские расследования. Работает заместителем генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ». Пишет книги в жанре документального расследования на различные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форвард из Твери Илья Ковальчук забил победный буллит и обеспечил сборной России по хоккею третье место на ЧМ-2019
Более 50 миллионов рублей налогов задолжала бюджету жительница Тверской области
Юноша из Твери лишился своих денег, оставив в банке кошелёк
Две урны украли из парка "Тьмака" в Твери
Шесть машин столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Активисты проекта "Карта убитых дорог" проверят дороги Твери
На "Губернии мастеровой" в Твери уникальные сувениры будут создавать прямо на глазах у зрителей
Дороги будут перекрыты сегодня во время велопробега в Твери
На песенный концерт приглашает всех сегодня тверская "Горьковка"
Мужчина, спрыгнувший с Нововолжского моста в Твери, найден погибшим
Мотоциклист без шлема погиб съехав в кювет и врезавшись в дерево в Тверской области
Концептуальную фотосессию на горах мусора провели в Тверской обалсти
Тверь на шестом месте среди региональных центров по количеству угонов автомобилей с КАСКО
Приём граждан по вопросу невыплат заработной платы организуют следователи СК в Твери
В этом году в Тверской области зафиксировано 132 случая пропажи детей
Из-за аварии на трубопроводе перекрыта набережная Степана Разина в Твери
Последний звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Твери
У начинающего нумизмата из Тверской области украли 2,5 килограмма монет в банке из-под чипсов
Сегодня в Твери поэт, публицист и автор-исполнитель Александр Аносов презентует свою книгу "Страдательный залог"
В Твери стартует XX детско-юношеский турнир по теннису
Житель Тверской области пытался перебросить в колонию 7 мобильников
В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник