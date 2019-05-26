На песенный концерт приглашает всех сегодня тверская "Горьковка"

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-26T09:07:48+03:00

Всех желающих приглашают в актовый зал библиотеки к 13:00

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В рамках празднования Года театра в России сегодня, 26 мая, в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится концерт.

Музыкальная гостиная приглашает всех желающих на выступление учащихся Школы драматического искусства имени Александра Чуйкова. Вместе с юными музыкантами выступит преподаватель по классу вокала Татьяна Бастаева – обладатель специальной премии «Лучший голос Лемешевского края», дипломант Международного конкурса «Звёзды Родины моей», обладатель премии за высочайшее профессиональное мастерство на Международном конкурсе «Чайковский – наследие».

В программе прозвучат вокальные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, а также русские народные песни. Информацию о концерте можно уточнить по телефону: 8 (4822) 34-34-92. Всех желающих приглашают в актовый зал библиотеки в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU