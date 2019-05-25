2019-05-25T22:57:19+03:00
Происшествия

Мужчина, спрыгнувший с Нововолжского моста в Твери, найден погибшим

Тело было обнаружено сегодня
Виктория ТУШКОВА
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Что заставило мужчину совершить такой поступок - не известноЧто заставило мужчину совершить такой поступок - не известноФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тело обнаружили сотрудники ГИМС сегодня, 25 мая. Спрыгнул с моста мужчина 24 мая. О происшествии сообщили очевидцы. Сразу начались поиски, но быстро обнаружить его не смогли.

Как стало известно ТИА, погибший - мужчина 1986 года рождения, зарегистрированный в Нелидовском районе. Тело сотрудниками ГИМС доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

В случае ЧП, в том числе на воде, необходимо звонить в службу спасения по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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