Концептуальную фотосессию на горах мусора провели в Тверской обалсти
Красивая девушка позирует на грудах мусора - такие фотографии сделали активисты из Нелидово. Они запечатлели не легальную свалку, а места города, которые пользовались особой популярностью у отдыхающих на майских праздниках.
Фотосессия организована и опубликована нелидовским порталом petrushka.online. Сайт сообщает, что активисты, вооружённые фотоаппаратом посетили десять любимых горожанами мест отдыха и нашли их в плачевном состоянии.
Своей фотосессией они решили привлечь внимание к проблеме. В публикации также содержится призыв присоединиться к уборке береговой линии реки Семиковка. Субботник состоится завтра, 26 мая, в 11:00. Всё необходимое для уборки присоединившимся к акции добровольцам будет предоставлено. Встреча назначена возле памятника героям Великой Отечественной войны.
Активисты из Нелидово провели фотосессию на свалке мусора, оставленного отдыхающими. Фото: petrushka.online
ИСТОЧНИК KP.RU