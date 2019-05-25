2019-05-25T19:25:31+03:00
Общество

Концептуальную фотосессию на горах мусора провели в Тверской обалсти

Фотографии опубликованы в сети с предложением выйти на массовую уборку
Виктория ТУШКОВА
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Активисты из Нелидово провели фотосессию на свалке мусора, оставленного отдыхающими. Фото: petrushka.onlineАктивисты из Нелидово провели фотосессию на свалке мусора, оставленного отдыхающими. Фото: petrushka.online
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Красивая девушка позирует на грудах мусора - такие фотографии сделали активисты из Нелидово. Они запечатлели не легальную свалку, а места города, которые пользовались особой популярностью у отдыхающих на майских праздниках.

Фотосессия организована и опубликована нелидовским порталом petrushka.online. Сайт сообщает, что активисты, вооружённые фотоаппаратом посетили десять любимых горожанами мест отдыха и нашли их в плачевном состоянии.

Своей фотосессией они решили привлечь внимание к проблеме. В публикации также содержится призыв присоединиться к уборке береговой линии реки Семиковка. Субботник состоится завтра, 26 мая, в 11:00. Всё необходимое для уборки присоединившимся к акции добровольцам будет предоставлено. Встреча назначена возле памятника героям Великой Отечественной войны.

Активисты из Нелидово провели фотосессию на свалке мусора, оставленного отдыхающими. Фото: petrushka.online

Активисты из Нелидово провели фотосессию на свалке мусора, оставленного отдыхающими. Фото: petrushka.online

ИСТОЧНИК KP.RU

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