В этом году в Тверской области зафиксировано 132 случая пропажи детей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-25T16:06:26+03:00

Найдены все, кроме двух девушек

Изменить размер текста: A A

- За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 132 сообщения о преступлениях по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних, - сообщает Следственное управление СК РФ по Тверской области.

Следователи отмечают, что по сравнению с прошлым годом цифра возросла (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 107обращений).

Регулярно регистрируются случаи ухода детей из семей и государственных учреждений. К счастью, фактов совершенияпреступлений в отношении них в этом году не установлено. Все дети найдены, кроме двух несовершеннолетних девушек из Ржева. По факту их исчезновения возбуждено и расследуется уголовное дело, проводятся поисковые мероприятия и следственные действия.

В СУ СК по Тверской области организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребёнок в опасности» 8(4822)65-63-42 для оперативных обращений о совершённом или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего. Также действует телефон доверия 8(4822)65-63-41

ИСТОЧНИК KP.RU