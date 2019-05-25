Из-за аварии на трубопроводе перекрыта набережная Степана Разина в Твери
От холодного водоснабжения отключено два дома
Перекрыта вся проезжая частьФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Набережная Степана Разина в Твери перекрыта из-за аварии на трубопроводе. Устранением прорыва занимаются сотрудники "Тверь Водоканала". Точной информации о сроках окончания работ пока нет.
Прорыв произошёл 24 мая в 22:30. В зоне отключения находится дом №10 по набережной Степана Разина и дом №42 по Студенческому переулку.
Жителям предоставлена цистерна с питьевой водой. Она находится у дома №42 по Студенческому переулку.
Телефоны информационно-справочной службы "Тверь Водоканала":
8 (4822) 48-11-00 и 62-01-02.
ИСТОЧНИК KP.RU