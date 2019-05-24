2019-05-24T16:32:33+03:00
Общество

Живодер из Тверской области будет 200 часов работать в пользу государства

Пьяный мужчина жестоко расправился с собакой
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина может оспорить решение судаМужчина может оспорить решение судаФото: Анна КОЛПАКОВА
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Прокуратура Старицкого района Тверской области поддержала гособвинение по уголовному делу о жестоком обращении с животными.

Во время судебного заседания было установлено, что 15 ноября пьяный 33-летний житель деревни Бороздино убил в подъезде собаку. Злодеяние мужчина совершил "используя мучительный способ умерщвления." Прокуратура Тверской области сообщает о том, что мужчину признали виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ и приговорили к 200 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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