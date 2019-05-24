2019-05-24T16:29:07+03:00
Звезды

В Тверском императорском дворце отметят юбилей художника Василия Поленова

Этой программой зароется сезон музейно-театральных программ
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Начало в 16.00Начало в 16.00
Изменить размер текста:

1 июня Тверской императорский дворец приглашает на торжественное закрытие сезона музейно-театральных программ.

На этот раз в Восточной башне Дворца отметят юбилей русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927). Со дня его рождения исполнилось 175 лет.

Встреча как всегда будет состоять из двух частей - художественной и театральной. Так, экскурсия будет посвящена этюду к картине «Христос и грешница (Кто из вас без греха...)». А во второй части программы гостей ждет показ моноспектакля «Невеста» по одноименному рассказу А.П. Чехова. Автор и исполнитель – А. Зинатулин. Выступление дополнят музыкальные иллюстрации в исполнении Натальи Петровой (цифровой баян).

Начало в 16:00.

Возрастная категория: 12+

Стоимость билета: 200 руб.

Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец,

Башня искусств).

Справки по телефонам: 34-31-56; 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник
Дорога на север: 78-летняя тверская велосипедистка Юлия Михайлюк уже в Чебоксарах
Бешеная лиса пришла в деревню в Тверской области
Живодер из Тверской области будет 200 часов работать в пользу государства
Собственник земельного надела создал опасность пожара для целой деревни и леса в Тверской области
В аварии с тремя легковушками в Тверской области пострадал ребенок
Специалисты Роспотребнадзора советуют как выбрать детский лагерь в Тверской области
Девятиклассники приступили к сдаче Государственных экзаменов в Тверской области
Жителям Тверской области компенсировали расходы за цифровое телевидение
В Тверской области вновь стартует "Контроль трезвости"
У жительницы Твери из квартиры украли золото
В Тверской области водитель иномарки пострадал в ДТП на встречной полосе
Двое пешеходов оказались под колесами автобуса в центре Твери
«Тверь Водоканал» завершил работы по замене участка водопровода в микрорайоне Юность
В Тверской области на трассе М-10 автомобилист сбил шедшего по темной дороге пешехода
Тверские полицейские поймали наркоторговца
За оскорбление участкового жительница Тверской области оштрафована на 6 тысяч рублей
Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ
Троих жителей Тверской области будут судить за 6 мешков картошки
На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области