В Тверском императорском дворце отметят юбилей художника Василия Поленова

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-24T16:29:07+03:00

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1 июня Тверской императорский дворец приглашает на торжественное закрытие сезона музейно-театральных программ.

На этот раз в Восточной башне Дворца отметят юбилей русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927). Со дня его рождения исполнилось 175 лет.

Встреча как всегда будет состоять из двух частей - художественной и театральной. Так, экскурсия будет посвящена этюду к картине «Христос и грешница (Кто из вас без греха...)». А во второй части программы гостей ждет показ моноспектакля «Невеста» по одноименному рассказу А.П. Чехова. Автор и исполнитель – А. Зинатулин. Выступление дополнят музыкальные иллюстрации в исполнении Натальи Петровой (цифровой баян).

Начало в 16:00.

Возрастная категория: 12+

Стоимость билета: 200 руб.

Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец,

Башня искусств).

Справки по телефонам: 34-31-56; 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU