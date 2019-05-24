2019-05-24T16:05:47+03:00
Общество

Собственник земельного надела создал опасность пожара для целой деревни и леса в Тверской области

Ему предписали устранить нарушения и заплатить штраф
Виктория ТУШКОВА
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Захламление земли провоцирует пожары, которые могут перекинуться на леса и населённые пунктыЗахламление земли провоцирует пожары, которые могут перекинуться на леса и населённые пунктыФото: Игорь АЛЕКСИЧ
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Нарушение земельного законодательства было установлено специалистами регионального управления Россельхознадзора: земельный участок сельхозназначения (около 5 гектаров площади) был захламлён сухой прошлогодней растительностью, а также весь зарос кустами, деревьями и сорняком.

Специалисты посчитали, что кроме нарушения законодательства в части использования сельскохозяйственных земель, это также грозит пожарами ближайшей деревне Бочурино и лесу.

Участок находится в собственности гражданина Российской Федерации. Собственник был извещён о проведении проверки, но на неё не явился. Ему направили акт проверки и предписание, обязывающее устранить зарастание земель к ноябрю.

Кроме этого нарушителю грозит штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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