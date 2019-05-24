Собственник земельного надела создал опасность пожара для целой деревни и леса в Тверской области
Нарушение земельного законодательства было установлено специалистами регионального управления Россельхознадзора: земельный участок сельхозназначения (около 5 гектаров площади) был захламлён сухой прошлогодней растительностью, а также весь зарос кустами, деревьями и сорняком.
Специалисты посчитали, что кроме нарушения законодательства в части использования сельскохозяйственных земель, это также грозит пожарами ближайшей деревне Бочурино и лесу.
Участок находится в собственности гражданина Российской Федерации. Собственник был извещён о проведении проверки, но на неё не явился. Ему направили акт проверки и предписание, обязывающее устранить зарастание земель к ноябрю.
Кроме этого нарушителю грозит штраф в размере 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU