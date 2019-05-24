В аварии с тремя легковушками в Тверской области пострадал ребенок
ДТП произошло поздно вечером 23 мая на 29 км автодороги Селижарово - Ключи Селижаровского района Тверской области.
22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», ехала в сторону Селижарово, не учла погодные и дорожные условия и врезалась в стоящий по ходу движения ВАЗ 2114. Рядом с легковушкой находилась группа людей.
От удара «четырнадцатая» поехала и задела стоящую впереди «Газель». При этом автомобиль ВАЗ 2114 при развороте от удара задел по касательной одного из пешеходов – 11-летнего мальчика, а автомобиль Мицубиси Лансер съехал в кювет.
В результате ДТП ребенок с полученными травмами доставлен в Селижаровскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU