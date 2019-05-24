2019-05-24T14:08:53+03:00
Общество

В Тверской области вновь стартует "Контроль трезвости"

Традционное мероприятие будет длиться три дня
Альберт БОЙКОВ
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Водителей Верхневолжья ожидает "Контроль трезвости"Водителей Верхневолжья ожидает "Контроль трезвости"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 24 мая, региональное управление ГИБДД запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на всех дорогах Верхневолжья до 26 мая включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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