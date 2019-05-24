Двое пешеходов оказались под колесами автобуса в центре Твери
Мужчину и женщину отпустили после оказания медпомощи
Два пешехода оказались под колесами автобуса в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло вечером, 23 мая, на ул. Новоторжская в Твери, сообщает областное ГИБДД.
58-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ 525635, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 32-летняя женщина и 30-летний мужчина получили травмы. На месте происшествия их осмотрели фельдшеры скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU