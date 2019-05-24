Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-24T09:34:59+03:00

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Факт нарушения порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации выявлен Прокуратурой Московского района г. Твери.

Генеральный директор ООО «Тверьтрубпласт» при обращении в прокуратуру района использовал печать, на которой имеется изображение схожее до степени смешения с Государственным гербом РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на письме общества имеется оттиск печати организации, в центральной части которой расположен двуглавый орел, являющийся геральдической основой Государственного герба РФ.

Согласно законодательству, изображение герба могут использовать только госструктуры. У негосударственных предприятий, в числе которых находится и ООО «Тверьтрубпласт», права на использование государственного символа в виде герба нет.

По решению суда, генеральный директор и юридическое лицо получили административные наказания в виде предупреждения. Герб с печати предприятию придется убрать.

Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU