Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ
Факт нарушения порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации выявлен Прокуратурой Московского района г. Твери.
Генеральный директор ООО «Тверьтрубпласт» при обращении в прокуратуру района использовал печать, на которой имеется изображение схожее до степени смешения с Государственным гербом РФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на письме общества имеется оттиск печати организации, в центральной части которой расположен двуглавый орел, являющийся геральдической основой Государственного герба РФ.
Согласно законодательству, изображение герба могут использовать только госструктуры. У негосударственных предприятий, в числе которых находится и ООО «Тверьтрубпласт», права на использование государственного символа в виде герба нет.
По решению суда, генеральный директор и юридическое лицо получили административные наказания в виде предупреждения. Герб с печати предприятию придется убрать.
Решения суда не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU