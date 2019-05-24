2019-05-24T09:12:39+03:00
Происшествия

Троих жителей Тверской области будут судить за 6 мешков картошки

Мужчины выкопали с поля более 160 кг овощей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчины выкопали с поля 160 кг урожаяМужчины выкопали с поля 160 кг урожаяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уголовное дело в отношении троих мужчин Пеновский районный суд рассмотрит 5 июня.

Следствием установлено, что подсудимые – жители соседнего района, в сентябре прошлого года приехали ночью на картофельное поле в Пеновский район, думая, что их никто не видит, мужчины руками выкопали около 160 кг сортового картофеля, сложили урожай в мешки, погрузили в автомобиль и уехали.

В результате ООО «Заборский» причинен материальный ущерб на сумму 4 тысячи рублей. Пропажу картофеля с полей, руководство ООО «Заборский» заметило еще в августе. Для установления личности вора на поле установили видеокамеры, которые и зафиксировали злоумышленников.

Всего на предприятии не досчитались 2 т овощей. 6 мешков картофеля сотрудники полиции изъяли у троих подсудимых. Мужчины сообщили, что это была их единственная «вылазка» и картофель они выкопали, чтобы съесть и, тем самым, уменьшить расходы семейного бюджета.

В содеянном подсудимые раскаиваются. За кражу по предварительному сговору им грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Тверь Водоканал» завершил работы по замене участка водопровода в микрорайоне Юность
В Тверской области на трассе М-10 автомобилист сбил шедшего по темной дороге пешехода
Тверские полицейские поймали наркоторговца
За оскорбление участкового жительница Тверской области оштрафована на 6 тысяч рублей
Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ
На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области
В Тверской области обезвредили снаряд времен войны
Дальнобойщики грабили фуры на трассе в Тверской области
На очередном «#ЛитМосте» в Твери с читателями пообщается писатель Татьяна Алюшина
Воспитанник тверского хоккея Илья Ковальчук, хоть и не забил ни одной шайбы в матче с американцами, показал хорошую игру
Летняя выставка "Солнечный зайчик" открывается в Детском музейном центре Твери
Тверской проект по трудоустройству людей с психическими расстройствами победил в номинации на Всероссийском конкурсе психиатров
В Твери пройдет концерт известного автора-исполнителя Ильи Аносова
В Тверской области подросток без водительских прав сбил пенсионерку
Курицей и субпродуктами без документов торговали в Тверской области
Последний звонок прозвенел для девятиклассников Тверской области
К 220-летию Пушкина в Твери пройдет музейная программа «Сон Татьяны»
Сегодня ночью будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Жителей Твери приглашают на экологический субботник
В Твери арестован водитель маршрутки, который перевозил пассажиров, не имея водительских прав
Пожарные тушили здание библиотеки им. Горького в Твери
В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения
Киоск на улице Фадеева в Твери могут демонтировать
У Тверского цирка сменился директор
В Тверской области автомобилист сбил пожилую женщину
Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области