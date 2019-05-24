Троих жителей Тверской области будут судить за 6 мешков картошки

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-24T09:12:39+03:00

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Уголовное дело в отношении троих мужчин Пеновский районный суд рассмотрит 5 июня.

Следствием установлено, что подсудимые – жители соседнего района, в сентябре прошлого года приехали ночью на картофельное поле в Пеновский район, думая, что их никто не видит, мужчины руками выкопали около 160 кг сортового картофеля, сложили урожай в мешки, погрузили в автомобиль и уехали.

В результате ООО «Заборский» причинен материальный ущерб на сумму 4 тысячи рублей. Пропажу картофеля с полей, руководство ООО «Заборский» заметило еще в августе. Для установления личности вора на поле установили видеокамеры, которые и зафиксировали злоумышленников.

Всего на предприятии не досчитались 2 т овощей. 6 мешков картофеля сотрудники полиции изъяли у троих подсудимых. Мужчины сообщили, что это была их единственная «вылазка» и картофель они выкопали, чтобы съесть и, тем самым, уменьшить расходы семейного бюджета.

В содеянном подсудимые раскаиваются. За кражу по предварительному сговору им грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU