Летняя выставка "Солнечный зайчик" открывается в Детском музейном центре Твери

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-23T20:37:03+03:00

Это будет отчетная выставка студии "От 3 до 5"

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25 мая в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится открытие выставки "Солнечный зайчик".

- Это отчетная выставка студии "От 3 до 5". Приходите, дорогие студийцы, вместе с мамами и папами, бабушками и друзьями! Мы ждем вас! - сообщают сотрудники музея.

кстати, занятий студий "От 3 до 5" и "Королевства теней" в этот день не будет. А вот летом, в июне и июле, занятия студий будут идти в формате мастер-классов.

Открытие выставки в 12.00.

Ул. Советская, 3а.

Тел.: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU