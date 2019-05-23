Летняя выставка "Солнечный зайчик" открывается в Детском музейном центре Твери
Начало в 12.00
Это будет отчетная выставка студии "От 3 до 5"
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25 мая в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится открытие выставки "Солнечный зайчик".
- Это отчетная выставка студии "От 3 до 5". Приходите, дорогие студийцы, вместе с мамами и папами, бабушками и друзьями! Мы ждем вас! - сообщают сотрудники музея.
кстати, занятий студий "От 3 до 5" и "Королевства теней" в этот день не будет. А вот летом, в июне и июле, занятия студий будут идти в формате мастер-классов.
Открытие выставки в 12.00.
Ул. Советская, 3а.
Тел.: 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU