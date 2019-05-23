Сегодня ночью будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-23T16:59:05+03:00

Движение будет перекрыто всего лишь два часа

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ООО «Тверь Водоканал» приступает к монтажу системы временной перекачки стоков в связи с предстоящей перекладкой канализационного коллектора на бульваре Профсоюзов. Для этого в ночь с 23 на 24 мая с полуночи до 2 часов будет перекрыто движение всех видов автотранспорта на участке проезжей дороги по адресу: б-р Профсоюзов, 46.

Перекрытие проезжей части необходимо, чтобы выполнить пропил в асфальте, куда будет уложена труба временной перекачки, которая обеспечит безостановочное водоотведение во время капитального ремонта участка коллектора. Непосредственно к ремонтным работам на трубопроводе «Тверь Водоканал» планирует приступить в понедельник, 27 мая 2019 года.

Все работы по перекладке коллектора продлятся две недели. Они преимущественно будут идти по зеленой зоне. При возникновении необходимости еще раз перекрыть дорогу для замены участка коллектора, проходящего непосредственно под проезжей частью, о дате будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU